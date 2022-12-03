Нідерланди впевнено перемогли США та пробилися до чвертьфіналу ЧС-2022

На Мундіалі визначився перший чвертьфіналіст.

У суботу, 3 грудня, збірна Нідерландів перемогла національну команду США у першому поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022. Матч завершився з рахунком 3:1 .

Рахунок поєдинку відкрив на 10-й хвилині Мемфіс Депай з передачі Дензела Дамфріса. Наприкінці першого тайму збірна Нідерландів подвоїла перевагу. Дейлі Блінд прийняв м'яч на хід у штрафному майданчику та пробив під ліву стійку. 2:0. Ще одним асистом відзначився Дамфріс.

На 50-й хвилині американці мало не скоротили відставання. М'яч після розіграшу кутового отримав Тім Рім та пробив з глибини штрафного майданчика – удар було спрямовано в правий кут воріт, але втрутився один із захисників та відвів небезпеку.

В середині другого тайму Крістіан Пулішич виклав м'яч під удар Хаджі Райту і з його ударом Андріс Нопперт не впорався.

Наприкінці матчу Дамфріс забив третій гол своєї команди, майстерно завдавши прицільного удару під ліву стійку.

Нідерланди першими проходять у чвертьфінал ЧС-2022, де зустрінуться з переможцем матчу Аргентина – Австралія. США завершили боротьбу на Мундіалі.

Збірна Нідерландів на шляху до плейоф здолала Сенегал (0:2), зіграла внічию з Еквадором (1:1) та перемогла Катар (2:0).

Американці у груповому етапі розписали нічию з Уельсом (1:1) та Англією (0:0), а також мінімально перемогли Іран (0:1).

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