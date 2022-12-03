Нидерланды уверенно победили США и пробились в четвертьфинал ЧМ-2022

На Мундиале определился первый четвертьфиналист.

В субботу, 3 декабря, сборная Нидерландов победила национальную команду США в первом поединке 1/8 финала чемпионата мира-2022. Матч завершился со счетом 3:1 .

Счет поединка открыл на 10-й минуте Мемфис Депай по передаче Дензела Дамфриса. В конце первого тайма сборная Нидерландов удвоила преимущество. Дейли Блинд принял мяч на ход в штрафной и пробил под левую стойку. 2:0. Еще одним ассистом отличился Дамфрис.

На 50-й минуте американцы чуть не сократили отставание. Мяч после розыгрыша углового получил Тим Рим и пробил с глубины штрафной – удар был направлен в правый угол ворот, но вмешался один из защитников и отвел опасность.

В середине второго тайма Кристиан Пулишич выложил мяч под удар Хаджи Райту и с его ударом Андрис Нопперт не справился.

В конце матча Дамфрис забил третий гол своей команды, мастерски нанеся прицельный удар под левую стойку.

Нидерланды первыми проходят в четвертьфинал ЧМ-2022, где встретятся с победителем матча Аргентина – Австралия. США завершили борьбу на Мундиале.

Сборная Нидерландов на пути в плей-офф одолела Сенегал (0:2), сыграла вничью с Эквадором (1:1) и победила Катар (2:0).

Американцы на групповом этапе расписали ничью с Уэльсом (1:1) и Англией (0:0), а также минимально победили Иран (0:1).

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