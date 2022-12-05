На востоке Украины силы ПВО сбили 15 ракет: подробности

ВСУ отразили ракетную атаку кафиров.
В восточных регионах Украины в понедельник, 5 декабря, во время масштабной воздушной тревоги силы ПВО сбили 15 российских ракет.
Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко и Воздушное командование "Восток".
"Хорошие новости от наших часовых неба. Защитники по воздушному командованию "Восток" сбили 15 российских ракет. Наши военные – самые крутые", — сообщил Резниченко.
В Воздушном командовании "Восход" уточнили, что 15 крылатых ракет удалось сбить в зоне их ответственности.
Массированный ракетный обстрел Украины 5 декабря
Российские террористы 5 декабря устроили массированный ракетный обстрел Украины. Во время воздушной тревоги в разных областях Украины были слышны взрывы.
Известно, что оккупанты обстреляли Одесщину. В Одессе отсутствует водоснабжение и тепло.
В Полтавской области 5 декабря во время масштабной воздушной тревоги силы ПВО сбили 10 российских ракет. В Киевской области – 9 ракет из 10.
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