РФ может использовать ракетную атаку для наступательной операции — военный эксперт

Он также подчеркнул, что россияне будут искать любые сценарии для выхода на какую-нибудь точку полезных для них переговоров.

Массированный ракетный обстрел инфраструктуры Украины в будущем может иметь военное значение, когда совпадет ракетный обстрел и потенциальный блэкаут с началом наступательной операции на новом направлении.

Об этом в эфире "1+1" в рамках национального телемарафона рассказал военный эксперт Петр Черник.

"Все может сложиться, все сценарии нужно рассматривать, и к ним готовиться. Чем лучше мы просчитаем множество угрожающих сценариев и к ним подготовимся, тем легче нам будет. Абсолютно все может сложиться. Не надо ждать, что враг не нападет", — подчеркнул эксперт.

Военный эксперт отметил, что на северной границе Украины сделан возможный максимум для обороны.

Черник также сказал, что война для россиян – экзистенциальная, если они терпят классическое военное поражение, Путин, вероятнее всего, потеряет свою жизнь, а Российская Федерация может стать на путь своего распада.

Угроза нападения из Беларуси

Беларусь продлила военные учения ВС РБ и РФ на полигонах, расположенных вблизи границы с Украиной.

По словам оппозиционера и представителя Объединенного переходного правительства Беларуси Павла Латушко, Россия перебросила в Беларусь около 15 тысяч военнослужащих.

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев отчитался, что на территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск, однако пока угрозы повторного наступления нет.

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