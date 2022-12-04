ВСУ провели обучение на границе с Беларусью — СтратКом

120 бригада Сил территориальной обороны стоит на защите северных границ Украины.
ВСУ провели обучение на границе с Беларусью.
Видео по обучению опубликовали в соцсетях СтратКом.
"В ходе тренировок бойцы выполнили все задачи по отражению наступления противника на определенном участке фронта", — сообщили бойцы.
120 бригада ТРО стоит на защите северных границ Украины. В ходе учений военные части усовершенствовали навыки взаимодействия между низшими и высшими штабами, говорится в сообщении.
В учебе участвовали пехотные подразделения. Также было проверено движение тяжелой техники из-за понтонных переправ и работы артиллерии.
В Украине заявили, что недавний визит главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в Минск может быть не только психологическим давлением на Украину, но и подталкиванием Лукашенко к войне против Украины.
Напомним, в американской разведке рассказали, что украинские военные будут пытаться подготовиться к контрнаступлению после зимы.
В то же время в Белом доме сообщили, что Россия не прекратит и не замедлит атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, а война будет продолжаться и зимой, однако с меньшей интенсивностью.
Россия планирует несколько массированных воздушных атак, ведь на аэродромах РФ раньше была зафиксирована воздушная активность.
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