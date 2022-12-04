ЗСУ здійснили навчання на кордоні з Білоруссю - СтратКом

ЗСУ провели навчання на кордоні з Білоруссю.

Відео з навчання опублікували у соцмережах СтратКом.

"У ході тренувань бійці виконали всі завдання щодо відсічі наступу противника на визначеній ділянці фронту", - повідомили бійці.

СтратКом ЗСУ

120 бригада ТРО стоїть на захисті північних кордонів України. Під час навчань військові частини вдосконалили навички взаємодії між нижчими та вищими штабами, йдеться в повідомленні.

У навчанні брали участь піхотні підрозділи. Також був перевірений рух важкої техніки через понтонні переправи та робота артилерії.

В Україні заявили, що нещодавній візит очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу до Мінська може бути не лише психологічним тиском на Україну, а й підштовхуванням Лукашенка до війни проти України.

Нагадаємо, в американській розвідці розповіли, що українські військові намагатимуться підготуватися до контрнаступу після зими.

Водночас у Білому домі повідомили, що Росія не припинить та не сповільнить атаки на цивільну інфраструктуру України, а війна триватиме і взимку, проте з меншою інтенсивністю.

Росія планує кілька масованих повітряних атак, адже на аеродромах РФ раніше була зафіксована повітряна активність.

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