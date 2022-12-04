"Почали забивати мене, як собаку": російський блогер Некоглай розповів про знущання московських поліцейських

Блогера змусили стати на коліна та вибачитися за свій ролик.

Російський блогер, тіктокер, стример Некоглай, який восени опублікував пародію на військового армії РФ, записав відео, де розповів про тортури, що влаштували йому у відділку поліції міста Москва.

Свою розповідь Некоглай доповнив довідкою з травмпункту.

"Троє людей у формі одягли на мене наручники, завели мене до маленької кімнати четвертого поверху Пресненського відділу 9 листопада, о 8 годині вечора, і почали забивати мене просто, як собаку", - поділився блогер.

За його словами, його били руками та ногами, стрибали на ньому і навіть намагалися "посадити на пляшку". У результаті, як розповідає Некоглай, один із поліцейських дістав телефон і почав усе це знімати. Після цього він нібито відправив кудись це відео.

За словами Некоглая, він кілька разів непритомнів. Пізніше його змусили стати на коліна та вибачитися за свій ролик. Після побиття йому почали загрожувати, що якщо він комусь розповість про те, що сталося у відділі, то це відео (і ще одне відео з пляшкою) буде викладене в Інтернет.

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