Верховний суд оштрафував блогерку на 250 тис. грн через невдалий розіграш в Instagram

Вона пообіцяла своїй клієнтці 50 тис. нових підписників, проте їх вдалось назбирати лише 22 тис. Тоді Синиця подала до суду на блогерку.

Про це повідомляє ain.ua.

Блогерка Алевтина Черкашина повинна була розмістили на своїй сторінці в Instagram інформацію про розіграш. Вона пообіцяла своїй клієнтці нових 50 тис. підписників, проте змогла залучити лише трохи більше 22 тис. людей. Тоді обурена клієнтка подала на блогерку до суду.

Вероніка Синиця в лютому 2021 року подала на Алевтину Черкашину до суду з вимогою виплатити їй 1 250 000 боргу за угодою, яку вони підписали у вересні 2020 року. Ця сума складалася із 250 тис. грн штрафу за невиконання умов, 700 тис. грн втраченої вигоди, 250 тис. грн матеріальних збитків та 50 тис. грн моральної шкоди.

У вересні 2021 року Господарський суд Києва змусив блогерку виплатити клієнтці 250 тис. грн за невиконання умов угоди. Згодом була апеляція. У 2022 році справа дійшла до Верховного суду України. Судді ухвалили рішення, за яким Черкашина повинна виплатити потерпілій 250 тис. грн. Адвокати Вероніки Синиці зазначають, що це перший випадок, коли суд покарав блогера за розіграш в Instagram.

Нагадаємо, сторінку Тіни Кароль в Instagram заблокували.

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