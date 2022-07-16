Сторінку Тіни Кароль в Instagram заблокували

Тіна Кароль, яка у своїх соцмережах постійно постить інформацію про те, як Росія жорстоко обстрілює міста України та вбиває мирних громадян, потрапила під цензуру фотоблогу Instagram.

Як повідомила виконавиця у себе на сторінці у Facebook, її сторінку в Instagram заблокували:

"Через активне висвітлення війни проти України расєєю, забанився Instagram. Потрібен деякий час на його відновлення. Тож, вся актуальна інформація буде на Facebook. Переможемо! Слава Україні" – написала Тіна.

Тіна Кароль / Фото: facebook.com/tina.karol

Шанувальники Кароль були обурені такою ситуацією: "Забанили за правду?.. треба сидіти і мовчати?.. Разом до перемоги", "Рашисти стараються", "Україну цим не здолати...Тіна не з тих, хто здається".

Та, на щастя, за дві години, як артистка повідомила про бан, вона встигла вирішити це питання, тож її сторінка у фотоблогу Instagram знову у доступі.

Нагадаємо, на початку липня Тіна Кароль повернулася до України після чотирьох місяців еміграції. У Європі артистка активно виступала на благодійних концертах на підтримку України.

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