РФ може використати ракетну атаку для наступальної операції – військовий експерт

Він також наголосив, що росіяни шукатимуть будь-які сценарії для виходу на якусь точку корисних для них переговорів.

Масований ракетний обстріл інфраструктури України у майбутньому може мати військове значення, коли співпаде ракетний обстріл і потенційний блекаут з початком якоїсь наступальної операції на новому напрямку.

Про це в ефірі "1+1" в рамках національного телемарафону розповів військовий експерт Петро Черник.

"Все може скластися, всі сценарії треба розглядати, і до них готуватися. Чим краще ми прорахуємо множину загрозливих сценаріїв і до них підготуємося, тим легше нам буде. Абсолютно все може скластися. Не треба чекати, що ворог не нападе", - наголосив експерт.

Військовий експерт зазначив, що на північному кордоні України зроблений можливий максимум для оборони.

Черник також наголосив, що війна для росіян – екзистенційна, якщо вони зазнають класичної воєнної поразки, Путін, найімовірніше, втратить своє життя, а Російська Федерація може стати на шлях свого розпаду.

Загроза нападу з Білорусі

Білорусь подовжила військові навчання ЗС РБ та РФ на полігонах, розташованих поблизу кордону з Україною.

За словами опозиціонера та представника Об'єднаного перехідного уряду Білорусі Павла Латушка, Росія перекинула до Білорусі близько 15 тисяч військовослужбовців.

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв прозвітував, що на території Білорусі триває накопичення союзного угруповання військ, проте наразі загрози повторного наступу немає.

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