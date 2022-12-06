В Днепре во время воздушной тревоги слышны взрывы

Воздушная тревога в Днепре была объявлена в 21:47.

В Днепре во вторник, 6 декабря, во время воздушной тревоги слышны взрывы.

Об этом сообщает "Суспильне".

Воздушная тревога в Днепре была объявлена в 21:47. Сразу через несколько минут в городе раздались громкие взрывы.

Пока официальной информации об обстоятельствах происшествия нет.

В Воздушном командовании "Восток" сообщили, что работает ПВО. Там призывали не снимать и публиковать работу военных.

Ракетные обстрелы Украины

Россия 5 декабря в очередной раз устроила масштабный ракетный обстрел Украины. Террористы выпустили по нашему государству ориентировочно 70 ракет, из которых более 60 удалось сбить. Из-за ракетных обстрелов Одесса и Одесский район остались без электричества, тепла и водоснабжения. Энергетики и коммунальные службы выполняют ремонтные работы.

6 декабря Россия баллистическими ракетами обстреляла Кривой Рог Днепропетровской области. Они уничтожили промышленное предприятие, пострадал мужчина 1984 года рождения.

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