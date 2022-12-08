Путин готовится к затяжной войне против Украины — ISW

Президент РФ Владимир Путин готовит население к затяжной и изнурительной войне с Украиной, которая направлена ​​на завоевание дополнительных территорий.

Президент России Владимир Путин может готовиться к длительной войне против Украины, публично декларируя откровенно империалистические цели.

Об этом сегодня, 8 декабря, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, во время встречи с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Путин отметил, что "спецоперация" в Украине может быть "длительным процессом", а приобретение новой территории является "существенным результатом" для России.

"Путин сравнил себя с российским царем Петром Великим, отметив, что Россия теперь контролирует Азовское море, за которое воевал и Петр Великий. Это обращение к российской имперской истории явно изображает нынешние путинские цели в Украине - откровенно империалистические", — говорится в сообщении.

Путин заставляет российскую аудиторию готовиться к затяжной, изнурительной войне в Украине, которая по-прежнему направлена на завоевание дополнительных украинских территорий, считают авторы отчета.

Аналитики также обратили внимание на то, что Путин использует российский Совет по правам человека как средство консолидации политической власти, что несовместимо с основными принципами международного права в области прав человека. В частности, 17 ноября Путин сменил состав совета, убрав российских правозащитников, критиковавших кремлевскую цензуру, и назначил политических и доверенных лиц, а также известного российского военного корреспондента.

Напомним, Владимир Путин впервые назвал войну в Украине "войной" и обвинил в этом Украину. Более того, он обвинил Украину в "игнорировании интересов России по защите русскоязычного населения Донбасса". А также заявил, что так называемая "СВО" может затянуться на длительный срок.

Советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что после заявлений главы Кремля "маски сброшены".

"Маски сброшены. Забудьте о "провокациях НАТО", "денацификации" и других забытых casus belli. Путин подтвердил то, что было очевидно всему миру: Россия ведет захватническую войну геноцидного типа для завоевания новых территорий, потому что так завещал Петр I. Кто-то еще хочет “урегулирование?” – сказал он.

Застанет ли Путин трибунал за свои зверские преступления против Украины

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