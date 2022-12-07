Путін пророкує, що війна проти України буде тривалою

Російськи диктатор Володимир Путін заявив, що так звана "СВО", а по факту широкомасштабна війна проти України може затягнутися на тривалий термін.

Про це очільник Кремля заявив 7 грудня.

"Поява результатів спецоперції може бути тривалим процесом", - заявив Путін.

Більше того російський диктатор до результатів війни проти Україні записав "появу нових регіонів у РФ і перетворення Азовського моря на внутрішнє".

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Путін також вибухнув звинуваченнями на адресу Києва, що нібито Україна "б'є по житловим квартам Донбаса, а міжнародні організації на це заплющують очі" та допустив створення спільного органу чи держкомісії "щодо фіксації злочинів Києва".

Війна проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ розпочала повномасштабну війну проти України. Путін оголосив про початок "СВО" з метою "денацифікації" та "демілітаризації" України. Відомо, що Росія планувала закінчити війну проти України за декілька днів, проте вона триває вже 10 місяць. Через провали на фронті, успіхи ЗСУ, втрату захоплених населених пунктів на Харківщині та Херсона Росія вже не говорить про заявлені на початку цілі. Більше того вони постійно міняються.

До того ж через значні втрати Путін був змушений оголосити часткову мобілізацію, яка викликала багато невдоволення серед населення. Офіційно мобілізація в РФ завершилися, але по-факту вона продовжується.

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