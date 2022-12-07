Ще 5-6 масованих атак: що робитиме Путін, коли закінчаться ракети

Військовий експерт припускає, що диктатор скоріше за все перейде до позиційної війни.

У Росії вистачить ракет ще п’ять-шість великих масованих ударів, а далі Путіну потрібно буде міняти підхід до ведення війни.

Про це заявив військовий експерт Юрій Федоров, інформує канал FREEДОМ.

За його словами, РФ щомісяця виробляє близько 40 одиниць ракет. Їх вистачить приблизно на п’ять-шість великих масованих ударів.

Що буде, як ракети закінчаться

На думку експерта, після того, як закінчаться ракети, у Путіна залишиться два виходи:

ще більша ескалація, аж до застосування ядерної зброї;

перехід до позиційної війни.

Федоров вважає, що застосування ядерної зброї для Путіна рівнозначне підписанню смертного вироку.

"Тому що Путін надто небезпечний для всіх, зокрема для Заходу та Китаю. Я розумію так, що Путін засвоїв ці повідомлення, вони виявились досить переконливими”, — сказав експерт.

Військовий експерт припускає, що диктатор скоріше за все перейде до позиційної війни, намагатиметься зафіксувати лінію зіткнення та обороняти її всіма можливими способами, сподіваючись на те, що ЗСУ не зможуть прорвати ворожу оборону.

"А ось тут у мене є сумніви, бо вибудувати таку систему загороджень — вимагає тривалого часу", — зазначив він.

Сценарій у разі подальшого успішного наступу ЗСУ

Федоров вважає, що якщо ЗСУ перейдуть у наступ і зможуть, наприклад звільнити Мелітополь або пройти до Старобільська — тоді ситуація зміниться.

"Тоді у Путіна залишиться лише один вихід — погоджуватися на ті умови, які будуть виставлені з боку України та підтримані західними союзниками", — підсумував він.

Раніше Юрій Федоров спрогнозував, хто перший відважиться на наступ після настання морозів - ЗСУ чи окупанти.

Нагадаємо, що останній масований ракетний удар по території Україні росіяни завдали 5 грудня. Тоді українські захисники збили понад 60 ракет із 70, які запустила Росія. На цю атаку Кремль потратив 400-500 млн дол.

Очільника української розвідки Кирило Буданов також вважає, що в РФ залишилися ракети лише для декількох масштабних атак, після чого "вони вийдуть у повний нуль".

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