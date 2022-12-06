В Москві точиться дискусія щодо подальших атак по Україні: Піонтковський розповів, що Путін проти припинення

Російській Федерації залишається лише терор, адже аргументів на полі бою у російської армії немає. Поки у Кремлі триває дискусія щодо подальших атак по українських містах, однак його очільник Володимир Путін проти припинення терору.

Про це розповів Андрій Піонтковський.

"Перший план Росії був взяти Київ за чотири дні. У них немає ніяких інших аргументів на полі бою, адже на полі бою українська армія, у них залишається тільки терор – це злочин проти людства. Головне, мені здається, що Захід все-таки визнав, що Україна платить кров'ю за їх безпеку", – зазначив Піонтковський.

За його словами, у Москві точиться дискусія щодо подальших атак по Україні, а поплічники Путіна нагадують про "стійкість радянського Ленінграда, який не здався".

"В останні дні які фрази вимовлялися найближчими до Кремля відвертими негідниками. Там не буває несанкціонованих виступів, а це дуже серйозний розкол всередині веж Кремля", – додав експерт.

На думку Піонтковського, наразі частина представників влади у Кремлі вже закликає диктатора припиняти атаки на міста, але Путін проти.

"Якщо глава Кремля і далі буде ухилятися, то Заходу доведеться переходити до якнайшвидшого завершення конфлікту. Києву треба буде передати "ті самі ракети", а для цього треба лише політична воля", – додав він.

Андрій Піонтковський також зазначав, що режим президента Росії може "посипатися" внаслідок перевороту.

Раніше російський опозиційний журналіст та колишній депутат Держдуми Ігор Яковенко також зазначав, що всередині Кремля існує певний розкол, проте там поки публічно про це не оголошують.

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