"Ви переможете": президентка Європарламенту привітала ЗСУ з професійним святом (відео)

Президентка Європарламенту Роберта Мецола привітала військових Збройних сил України з нагоди їхнього професійного свята.

Відео з привітанням вона опублікувала на своїй сторінці у Twitter.

"Ви переможете. Ви переможете в імʼя своїх полеглих героїв. Ви переможете для своїх дітей. Переможете для своєї свободи. Ви переможете для наших цінностей. Ви переможете для України. Ви переможете для Європи", – сказала Мецола.

You will win.



My message on Ukraine Armed Forces Day. #SlavaUkraini pic.twitter.com/qK2ahxs83U — Roberta Metsola (@EP_President) December 6, 2022

Нагадаємо, Зеленський, Залужний та військове командування привітали ЗСУ з професійним святом.

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