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"Ви переможете": президентка Європарламенту привітала ЗСУ з професійним святом (відео)

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
277
Час на прочитання
1 хв
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"Ви переможете": президентка Європарламенту привітала ЗСУ з професійним святом (відео)

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Президентка Європарламенту записала відеопривітання для українських військових.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола привітала військових Збройних сил України з нагоди їхнього професійного свята.   

Відео з привітанням вона опублікувала на своїй сторінці у Twitter.

"Ви переможете. Ви переможете в імʼя своїх полеглих героїв. Ви переможете для своїх дітей. Переможете для своєї свободи. Ви переможете для наших цінностей. Ви переможете для України. Ви переможете для Європи", – сказала Мецола.

Нагадаємо, Зеленський, Залужний та військове командування привітали ЗСУ з професійним святом.

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Дата публікації
Перегляди
277
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