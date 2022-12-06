"Ви переможете": президентка Європарламенту привітала ЗСУ з професійним святом (відео)

Президентка Європарламенту записала відеопривітання для українських військових.
Президентка Європарламенту Роберта Мецола привітала військових Збройних сил України з нагоди їхнього професійного свята.
Відео з привітанням вона опублікувала на своїй сторінці у Twitter.
"Ви переможете. Ви переможете в імʼя своїх полеглих героїв. Ви переможете для своїх дітей. Переможете для своєї свободи. Ви переможете для наших цінностей. Ви переможете для України. Ви переможете для Європи", – сказала Мецола.
You will win.— Roberta Metsola (@EP_President) December 6, 2022
My message on Ukraine Armed Forces Day. #SlavaUkraini pic.twitter.com/qK2ahxs83U
Нагадаємо, Зеленський, Залужний та військове командування привітали ЗСУ з професійним святом.
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