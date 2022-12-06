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"Вы победите": президент Европарламента поздравила ВСУ с профессиональным праздником (видео)

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
120
Время на прочтение
1 мин
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"Вы победите": президент Европарламента поздравила ВСУ с профессиональным праздником (видео)

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Президент Европарламента записала видеопоздравления для украинских военных.

Президент Европарламента Роберта Мецола поздравила военных Вооруженных сил Украины по случаю их профессионального праздника.

Видео с приветствием она опубликовала на своей странице в Twitter.

"Вы победите. Вы победите во имя своих павших героев. Вы победите для своих детей. Победите для своей свободы. Вы победите для наших ценностей. Вы победите для Украины. Вы победите для Европы", – сказала Мецола.

Напомним, Зеленский, Залужный и военное командование поздравили ВСУ с профессиональным праздником.

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Дата публикации
Просмотры
120
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