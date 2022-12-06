"Вы победите": президент Европарламента поздравила ВСУ с профессиональным праздником (видео)

Президент Европарламента записала видеопоздравления для украинских военных.
Президент Европарламента Роберта Мецола поздравила военных Вооруженных сил Украины по случаю их профессионального праздника.
Видео с приветствием она опубликовала на своей странице в Twitter.
"Вы победите. Вы победите во имя своих павших героев. Вы победите для своих детей. Победите для своей свободы. Вы победите для наших ценностей. Вы победите для Украины. Вы победите для Европы", – сказала Мецола.
Вы будете win.— Roberta Metsola (@EP_President) December 6, 2022
My message на Ukraine Armed Forces Day. #SlavaUkraini pic.twitter.com/qK2ahxs83U
Напомним, Зеленский, Залужный и военное командование поздравили ВСУ с профессиональным праздником.
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