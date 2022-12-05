Марокко – Испания: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала ЧМ-2022

Африканцы после сенсационного выигрыша своей группы постараются выбить из турнира одного из фаворитов.

Во вторник, 6 декабря, в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу сборная Марокко сыграет с Испанией.

Поединок состоится на арене "Эдьюкейшн Сити Стедиум" в Эр-Райяне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Марокканцы создали громкую сенсацию на групповом этапе, заняв первую строчку. Африканцы расписали ничью с Хорватией (0:0), победили Бельгию (0:2) и одолели Канаду (1:2).

Испания мощно стартовала на Мундиале, разгромив Коста-Рику (7:0). После этого команда Луиса Энрике сыграла вничью с Германией (1:1) и сенсационно проиграла Японии (2:1), пробившись в плей-офф со второго места.

Где смотреть матч Марокко – Испания

На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

Прямую радиотрансляцию встречи можно слушать на Радио Проминь. Текстовая онлайн-трансляция матча Марокко – Испания будет доступна на нашем сайте.

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Прогнозы букмекеров на матч Марокко – Испания

В предстоящем поединке букмекеры дают больше шансов на успех испанцам. На победу "Красной фурии" в основное время можно поставить с коэффициентом 1,61. Ничья – 3,90. Вероятность успеха марокканцев оценивается коэффициентом 6,80.

На проход сборной Испании в 1/4 финала принимаются ставки с коэффициентом 1,28. Итоговый триумф команды Марокко – 3,95.

Добавим, что в четвертьфинале победитель пары Марокко – Испания сразится с сильнейшим в дуэли Португалия – Швейцария, которые свой матч 1/8 финала проведут также 6 декабря, но в 21:00 по киевскому времени.

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