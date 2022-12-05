Марокко – Іспанія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу ЧС-2022

Африканці після сенсаційного виграшу своєї групи постараються вибити з турніру одного з фаворитів.

У вівторок, 6 грудня, в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Марокко зіграє з Іспанією.

Поєдинок відбудеться на арені "Ед'юкейшн Сіті Стедіум" в Ер-Райяні. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Марокканці створили гучну сенсацію на груповому етапі, посівши першу сходинку. Африканці розписали нічию з Хорватією (0:0), перемогли Бельгію (0:2) та здолали Канаду (1:2).

Іспанія потужно стартувала на Мундіалі, розгромивши Коста-Рику (7:0). Після цього команда Луїса Енріке зіграла внічию з Німеччиною (1:1) та сенсаційно програла Японії (2:1), пробившись до плейоф з другого місця.

Де дивитися матч Марокко – Іспанія

На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.

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Прогнози букмекерів на матч Марокко – Іспанія

У майбутньому поєдинку букмекери дають більше шансів на успіх іспанцям. На перемогу "Червоної фурії" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,61. Нічия – 3,90. Імовірність успіху марокканців оцінюєтся коефіцієнтом 6,80.

На прохід збірної Іспанії до 1/4 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,28. Підсумковий тріумф команди Марокко – 3,95.

Додамо, що у чвертьфіналі переможець пари Марокко – Іспанія позмагається із сильнішим в дуелі Португалія – Швейцарія, які свій матч 1/8 фіналу проведуть також 6 грудня, але о 21:00 за київським часом.

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