Favbet Foundation передав ЗСУ на передову ще один позашляховик

Авто вже допомагає виконувати бойові завдання в районі Куп’янська.

Благодійний фонд Favbet Foundation передав підрозділу Збройних сил України черговий позашляховик Mazda B 2500.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Авто у складі однієї з частин уже допомагає захисникам України виконувати бойові завдання в районі Куп’янська Харківської області.

Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Від початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже понад 45 авто.

Всі вони допомагають захисникам України виконувати завдання в зоні бойових дій.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалому від війни населенню.