Опасные пакеты поступили в посольство Украины в Дании: Кулеба дал совет отправителям

Министр посоветовал адресантам "не терять свое время и деньги на почтовые марки".

Кроме посольства Украины в Румынии, еще и посольство в Дании получило опасные пакеты, которые раньше поступали и в другие украинские дипучреждения за рубежом.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил на брифинге 6 декабря.

"Имеем новые случаи отправки опасных пакетов. Сегодня добавились наши посольства в Румынии и Дании", – сказал министр.

"Всех, кто продолжает отправлять эти пакеты и терроризировать наши посольства, прошу расслабиться и не терять свое время и деньги на почтовые марки, ничего вы этим не добьетесь", – заверил Кулеба.

Заметим, в посольство Украины в Румынии утром 6 декабря поступили два подозрительных конверта. На место инцидента вызвали полицию, службу разведки Румынии (SRI) и пиротехнические группы.

История с опасными пакетами

Различные посольства Украины получили 18 подозрительных писем в 12 странах, в том числе с животными остатками. В МИДе считают это попыткой запугать украинских дипломатов и посеять панику.

Все началось с Мадрида, где в посольстве Украины взорвалась почтовая бомба. Она была адресована послу, однако открыл сверток работник, который и пострадал от взрыва.

Позже посольства Украины начали получать окровавленные письма. В частности, речь идет о дипломатических ведомствах в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии и Чехии.

Последний пакет с глазами животных был послан в посольство Украины в Испании.

Окровавленные письма и останки животных: кто запугивает украинских дипломатов

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