Куда подевались иранские "шахиды": объяснение от Воздушных сил

Российские оккупанты уже несколько недель не используют иранские дроны-камикадзе для нанесения ударов по Украине.

На это обратил внимание спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Уже несколько недель не замечено использование дронов-камикадзе ударного типа типа "Shahed". Есть разные мнения, факторы и признаки, которые говорят о том, что вероятно та первая партия, которую получили оккупанты, закончилась", — сказал Игнат.

По его информации, РФ заказала у Тегерана более 1700 беспилотников. Более 1400 единиц они уже выпустили по Украине, а 350 примерно сбило наше ПВО.

Игнат объяснил, влияют ли погодные условия на использование беспилотников.

"Отчасти так. Погода влияет на все типы летательных аппаратов. Но ведь не каждый день нет летной погоды, но уже примерно три недели они их не используют. Поэтому признаки говорят о том, что, возможно, эта первая партия у них завершилась", — отметил спикер Воздушных сил.

Пока у него нет информации о том, что Иран снова будет поставлять такое вооружение.

Иранские дроны помогают РФ убивать украинцев

О том, что Иран отправил в Россию одну из партий своих дронов стало известно в августе. Сначала Тегеран отрицал этот факт, но впоследствии признал: дроны действительно продали, но якобы еще до 24 февраля.

По информации The Wall Street Journal, Иран собирает эти дроны из американских и европейских деталей. Россия в свою очередь хочет начать собственное изготовление беспилотников такого типа. Но в воздушных силах ВСУ уверены: быстро это сделать оккупантам не удастся.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил информацию о ликвидации иранских инструкторов в оккупированном Крыму. Они помогали россиянам запускать свои беспилотники, которые убивали украинцев.