Куди поділися іранські "шахіди": пояснення від Повітряних сил

Також речник Повітряних сил пояснив, чи впливають погодні умови на використання безпілотників.

Російські окупанти вже кілька тижнів не використовують іранські дрони-камікадзе для завдання ударів по Україні.

На це звернув увагу речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Уже кілька тижнів не помічено використання дронів-камікадзе ударного типу на кшталт "Shahed". Є різні думки, фактори та ознаки, які говорять про те, що ймовірно та перша партія, яку отримали окупанти, закінчилася", – сказав Ігнат.

За його інформацією, РФ замовила в Тегерана понад 1700 безпілотників. Понад 1400 одиниць вони вже випустили по Україні, а 350 приблизно збила наша ППО.

Ігнат пояснив, чи впливають погодні умови на використання безпілотників.

"Частково так. Погода впливає на всі типи літальних апаратів. Але ж не кожен день немає льотної погоди, але вже приблизно три тижні вони їх не використовують. Тому ознаки говорять про те, що можливо ця перша партія у них завершилася", – зазначив речник Повітряних сил.

Поки що у нього немає інформації про те, що Іран знову постачатиме таке озброєння.

Іранські дрони допомагають РФ вбивати українців

Про те, що Іран відправив до Росії одну із партій своїх дронів стало відомо у серпні. Спочатку Тегеран заперечував цей факт, але згодом визнав: дрони дійсно продали, але нібито ще до 24 лютого.

За інформацією The Wall Street Journal, Іран збирає ці дрони з американських та європейських деталей. Росія своєю чергою хоче розпочати власне виготовлення безпілотників такого типу. Але у Повітряних силах ЗСУ впевнені: швидко це зробити окупантам не вдасться.

Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив інформацію про ліквідацію іранських інструкторів в окупованому Криму. Вони допомагали росіянам запускати свої безпілотники, які вбивали українців.