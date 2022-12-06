Евро подешевел, доллар – без изменений: курс валют на 6 декабря в обменниках

Курс гривны в столичных обменниках остался на уровне 40,30 грн/долл.
Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 6 декабря, остался на уровне предыдущего дня – 40,30 грн/долл., по отношению к евро курс гривни укрепился на 5 копеек – до 41,90 грн/евро.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,80 грн/долл., евро – 41,05 грн/евро.
Днем ранее, 5 декабря, курс гривны к доллару в обменниках составлял 40,30 грн/долл., евро стоил 41,95 грн/евро.
Следует отметить, что по прогнозам главы Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниила Гетманцева, фиксированный курс доллара, установленный Нацбанком, до конца этого года не изменится. Он останется на уровне 36,57 грн/долл., поскольку оснований для удешевления гривни, по словам Гетманцева, на данный момент нет.
В то же время, в бюджете на 2023 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл., а на конец следующего года он составит 45,8 грн/долл. (вместо 50 грн за долл. в предварительном прогнозе).
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