Евро подешевел, доллар – без изменений: курс валют на 6 декабря в обменниках

Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 6 декабря, остался на уровне предыдущего дня – 40,30 грн/долл., по отношению к евро курс гривни укрепился на 5 копеек – до 41,90 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,80 грн/долл., евро – 41,05 грн/евро.

Днем ранее, 5 декабря, курс гривны к доллару в обменниках составлял 40,30 грн/долл., евро стоил 41,95 грн/евро.

Также читайте Самый высокий с начала полномасштабной войны: в Украине подсчитали дефицит госбюджета

Следует отметить, что по прогнозам главы Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниила Гетманцева, фиксированный курс доллара, установленный Нацбанком, до конца этого года не изменится. Он останется на уровне 36,57 грн/долл., поскольку оснований для удешевления гривни, по словам Гетманцева, на данный момент нет.

В то же время, в бюджете на 2023 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл., а на конец следующего года он составит 45,8 грн/долл. (вместо 50 грн за долл. в предварительном прогнозе).

Читайте также: