Виправдовувала збройну агресію РФ: мешканці Вінниччини повідомлено про підозру

Зі сторінки у забороненій соцмережі жінка поширила пропагандистські тексти із заголовками, для прикладу: "Нацистский режим Зеленского бомбит мирный Мелитополь" та "Киевская нечисть пытается уничтожить тех, кто бежал от их жестокости".

Мешканка Ладижина Вінницької області виправдовувала збройну агресію РФ. За це їй повідомлено про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури жительці м. Ладижина, уродженці РФ, громадянці України повідомлено про підозру у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої 2014 року, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію (ч. 2 ст. 436-2 КК України)", - йдеться у повідомленні.

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Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювана протягом кількох останніх місяців розміщувала в інтернет-мережі інформаційний контент проросійського спрямування.

Так, з власної сторінки в забороненій соцмережі жінка поширила пропагандистські тексти із заголовками, для прикладу: "Нацистский режим Зеленского бомбит мирный Мелитополь" та "Киевская нечисть пытается уничтожить тех, кто бежал от их жестокости".

Інша публікація підозрюваної містила заклик до державної думи Росії визнати Україну терористичною державою, оскільки, згідно зі змістом публікації, Збройні сили України воюють на російській території – так званих Л/ДНР.

Поширені матеріали, протиправність яких підтверджена спеціальною експертизою, підсилювалися хештегами: "#ZAармию #ZAотвагу #ВладимирПутин #денацификация".

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