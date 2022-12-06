Проситься на обмін до Росії: СБУ довела вину брата Царьова у тероризмі (відео)

Михайло Царьов здійснював підготовку серії вибухів на стратегічно важливих об’єктах транспортної і критичної інфраструктури Дніпропетровщини.

Брата колишнього народного депутата-зрадника Олега Царьова засудили до реального терміну ув'язнення за підготовку вибухів у Дніпропетровській області.

Суд призначив покарання Михайлу Царьову до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Тепер Михайло Царьов просить включити його до списків обміну, щоб виїхати до Росії.

Співробітники СБУ затримали рідного брата нардепа-зрадника у травні цього року під час спецоперації у Дніпрі.

"За даними слідства, він виконував завдання російських спецслужб щодо дестабілізації суспільно-політичної обстановки у Дніпропетровській області. Для цього здійснював підготовку серії вибухів на стратегічно важливих об’єктах транспортної і критичної інфраструктури. За це окупанти обіцяли йому "крісло" голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації у разі захоплення регіону", - йдеться у повідомленні.

Співробітники Служби безпеки своєчасно викрили зловмисника і встановили за ним контроль ще на первинному етапі підривної діяльності.

Під час обшуків правоохоронці виявили у спеціально обладнаному схроні зброю та боєприпаси, тротилові шашки для вчинення терактів, банківські картки та паспорти громадянина РФ.

Суд визнав фігуранта винним за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, колишньому депутату Верховної Ради Олегу Царьову оглошено про підозру у державній зраді.

У Дніпрі СБУ затримала рідного брата Олега Царьова

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