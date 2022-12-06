Українські десантники захопили групу окупантів на Донбасі (відео)

На одному з напрямків у полон до ЗСУ потрапили окупанти з "ДНР".
Бійці 25-ї повітрянодесантної Січеславської бригади ЗСУ захопили в полон трьох російських загарбників.
Про це повідомив блогер Necro Mancer, оприлюднивши відповідне відео.
На кадрах видно, як троє російських загарбників під час бою в одному з населених пунктів потрапили в полон до ЗСУ. Виявилося, окупанти з "ДНР". Двоє із них - з окупованого міста Єнакієве, ще один - з міста Горлівка.
"Десь на Донбасі. Наші дні. Спіймали одного горлівського і двох єнакієвських", - написав автор відео.
Где-то на Донбассе, наши дни: #25овдбр #всу поймала горловского и двух енакиевских #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/Qy2qYorZif— Necro Mancer (@666_mancer) December 5, 2022
Нагадаємо, що сьогодні відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулися 60 українських захисників. Серед них бійці Збройних сил, Нацгвардії, ДПСУ - 58 чоловіків та двоє жінок.
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