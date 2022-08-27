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"В Росії була спроба внутрішнього перевороту" – Піонтковський

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"В Росії була спроба внутрішнього перевороту" – Піонтковський

Фото: Associated Press

Російський опозиціонер розповів про "неминучі процеси в бункері" та суспільстві РФ.

Режим президента Росії Володимира Путіна може "посипатися" внаслідок перевороту.

Про це заявив російський опозиціонер та публіцист Андрій Піонтковський в етері ТСН.

"Минулого тижня в Росії була спроба внутрішнього перевороту, це мало хто помітив. Неформальна ультра фашистська партія, а саме Олександр Дугін є її натхненником. І Гіркін, який викриває Путіна, а останніх етерах навіть вимагав повісити Путіна. Була фактично спроба перевороту", - коротко зазначив він.

Раніше російський опозиційний політик Ілля Яшин заявив, що усунення Путіна ззовні нереальне.

"Військова агресія проти суверенної держави, яка ще й володіє ядерною зброєю — це надто небезпечна авантюра. Думаю, навіть найгарячіші голови серед західних лідерів це розуміють", - сказав він.

Яшин дуже сумнівається, що повалити Путіна можливо шляхом внутрішніх протестів.

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