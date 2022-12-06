На Харківщині змінили час комендантської години

У Харківській області від понеділка, 5 грудня, скоротили час комендантської години – вона триватиме від 23:00 до 5:00 ранку.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що таке рішення Харківська обласна військова адміністрація ухвалила у відповідь на чисельні звернення представників бізнесу, підприємств, які забезпечують життєдіяльність, працівників транспортної сфери та ін.

Олег Синєгубов підкреслив, що попри дуже складну зиму, до Харкова та області повертаються місцеві жителі. Тож виникає необхідність у більш тривалій роботі продуктових мереж та сфери обслуговування.

"Це рішення погодили із військовим керівництвом. Наразі безпекова ситуація дозволяє піти на зменшення тривалості комендантської годин"”, - зауважив Синєгубов.

При цьому він нагадав, що умови комендантської години залишаються незмінними: не можна перебувати на вулиці та у громадських місцях під час комендантської години без відповідних перепусток. Також заборонено рух транспортних засобів.

Ситуація на Харківщині

Окупанти продовжують завдавати хаотичні удари та тероризувати мирне населення у Харківській області. Через терор росіян місцевих жителів переселяють.

За словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, окупанти, скоріш за все, збираються наступати на Куп'янськ на Харківщині.

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