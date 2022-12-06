На Харьковщине изменили время комендантского часа

В Харьковской области с понедельника, 5 декабря, сократили время комендантского часа – он продлится с 23:00 до 5:00 утра.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Такое решение Харьковская областная военная администрация приняла в ответ на многочисленные обращения представителей бизнеса, предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность, работников транспортной сферы и т.д.

Олег Синегубов подчеркнул, что, несмотря на очень сложную зиму, в Харьков и область возвращаются местные жители. Поэтому возникает необходимость более длительной работы продуктовых сетей и сферы обслуживания.

"Это решение согласовали с военным руководством. Сейчас ситуация с безопасностью позволяет пойти на уменьшение продолжительности комендантского часа", — отметил Синегубов.

При этом он напомнил, что условия комендантского часа остаются неизменными: нельзя находиться на улице и в общественных местах во время комендантского часа без соответствующих пропусков. Также запрещено движение транспортных средств.

Ситуация в Харьковской области

Оккупанты продолжают наносить хаотические удары и терроризировать мирное население в Харьковской области. Из-за террора россиян местных жителей переселяют.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оккупанты, скорее всего, собираются наступать на Купянск Харьковской области.

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