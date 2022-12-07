Путин предсказывает, что война против Украины будет продолжительной

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что так называемая "СВО", а по факту широкомасштабная война против Украины может затянуться на длительный срок.

Об этом глава Кремля заявил 7 декабря.

"Появление результатов спецоперции может быть длительным процессом", – заявил Путин.

Более того, российский диктатор до результатов войны против Украины записал "появление новых регионов в РФ и превращение Азовского моря во внутреннее".

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Путин также разразился обвинениями в адрес Киева, что якобы Украина "бьет по жилым квартам Донбасса, а международные организации на это закрывают глаза" и допустил создание совместного органа или госкомиссии "по фиксации преступлений Киева".

Война против Украины

Напомним, 24 февраля РФ начала полномасштабную войну против Украины. Путин объявил о начале "СВО" с целью "денацификации" и "демилитаризации" Украины. Известно, что Россия планировала закончить войну против Украины через несколько дней, однако она длится уже 10 месяцев. Из-за провалов на фронте, успехов ВСУ, потери захваченных населенных пунктов в Харьковской и Херсонской области Россия уже не говорит о заявленных в начале целях. Более того, они постоянно меняются.

К тому же из-за значительных потерь Путин был вынужден объявить частичную мобилизацию, вызвавшую много недовольства среди населения. Официально мобилизация в РФ завершилась, но по факту она продолжается.

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