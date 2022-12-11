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Анастасія Приходько схвилювала стомленим виглядом і поскаржилася на проблеми зі сном

Анастасія Приходько схвилювала стомленим виглядом і поскаржилася на проблеми зі сном

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Анастасія Приходько схвилювала стомленим виглядом і поскаржилася на проблеми зі сном

Анастасія Приходько / Фото: Facebook/Анастасія Приходько

Останнім часом співачка погано відпочиває.

Виконавиця Анастасія Приходько поскаржилася на те, що має погане самопочуття на тлі розладів сну. 

Співачка схвилювала шанувальників новим фото, яким поділилася на своїй сторінці в Instagram. На світлині Анастасія позувала на ліжку без макіяжу і виглядала стомленою. У дописі під фото співачка пояснила, у чому причина.

"Коли ти у 18 років плутаєш день і ніч - це весело. Коли ти гуляв у 20 років всю ніч і, поспавши дві години, чешеш на пари, то теж ОК… Але коли тобі вже не 20, і ти плутаєш всі часові пояси, які є у світі, то тут ти відчуваєш всі збої в організмі. При тому тепер все залежіть від подачі світла, а не тобою керують якісь обов’язки", - поділилася виконавиця. 

Анастасія Приходько / © Facebook/Анастасія Приходько
Анастасія Приходько / Фото: Facebook/Анастасія Приходько

За словами Анастасії, зараз вона, як і більшість українців, будує своє життя навколо графіків відключення світла та підлаштовується під них.

"Все тепер мене змушує вставати, або не спати як зараз! Чому я не сплю? Тому, що коли я бачу світанок, тоді я засинаю… Мені так легше на душі, що світло хоча б є за вікном, а його теж зараз дуже мало, лише до 16:30… Зима", - поскаржилася Приходько.

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Дата публікації
Перегляди
562
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