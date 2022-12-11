Анастасія Приходько схвилювала стомленим виглядом і поскаржилася на проблеми зі сном

Виконавиця Анастасія Приходько поскаржилася на те, що має погане самопочуття на тлі розладів сну.

Співачка схвилювала шанувальників новим фото, яким поділилася на своїй сторінці в Instagram. На світлині Анастасія позувала на ліжку без макіяжу і виглядала стомленою. У дописі під фото співачка пояснила, у чому причина.

"Коли ти у 18 років плутаєш день і ніч - це весело. Коли ти гуляв у 20 років всю ніч і, поспавши дві години, чешеш на пари, то теж ОК… Але коли тобі вже не 20, і ти плутаєш всі часові пояси, які є у світі, то тут ти відчуваєш всі збої в організмі. При тому тепер все залежіть від подачі світла, а не тобою керують якісь обов’язки", - поділилася виконавиця.

Анастасія Приходько / Фото: Facebook/Анастасія Приходько

За словами Анастасії, зараз вона, як і більшість українців, будує своє життя навколо графіків відключення світла та підлаштовується під них.

"Все тепер мене змушує вставати, або не спати як зараз! Чому я не сплю? Тому, що коли я бачу світанок, тоді я засинаю… Мені так легше на душі, що світло хоча б є за вікном, а його теж зараз дуже мало, лише до 16:30… Зима", - поскаржилася Приходько.

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