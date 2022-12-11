У родині Ахтема Саітаблаєва очікується поповнення

Донька режисера вагітна.
Український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв поділився, що зовсім скоро стане дідусем.
У день свого 50-річчя зірка кіно розповів радісну новину про те, що його старша донька Назли незабаром стане мамою. Зараз 26-річна донька режисера перебуває у Бельгії, де вже тривалий час живе родина її чоловіка, та готується до народження первістка.
"Моя доросла донька зараз у Бельгії. Вона має ось-ось стати мамою, дай боже. Я у січні стану дідусем, сподіваюсь", - поділився Сеітаблаєв у ефірі "Сніданку з 1+1".
Ім'я майбутній дитині, за словами актора, у їхній родині довіряють обрати батькам.
Нагадаємо, що 26-річна Назли вийшла заміж у жовтні минулого року. Молодята відсвяткували одразу три весілля - у Криму, у Туреччині та Бельгії.
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