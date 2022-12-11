У родині Ахтема Саітаблаєва очікується поповнення

Український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв поділився, що зовсім скоро стане дідусем.

У день свого 50-річчя зірка кіно розповів радісну новину про те, що його старша донька Назли незабаром стане мамою. Зараз 26-річна донька режисера перебуває у Бельгії, де вже тривалий час живе родина її чоловіка, та готується до народження первістка.

"Моя доросла донька зараз у Бельгії. Вона має ось-ось стати мамою, дай боже. Я у січні стану дідусем, сподіваюсь", - поділився Сеітаблаєв у ефірі "Сніданку з 1+1".

Ахтем Сеітаблєв з донькою / Фото: instagram.com/seitablaiev

Ім'я майбутній дитині, за словами актора, у їхній родині довіряють обрати батькам.

Нагадаємо, що 26-річна Назли вийшла заміж у жовтні минулого року. Молодята відсвяткували одразу три весілля - у Криму, у Туреччині та Бельгії.

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