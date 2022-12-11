Вибухонебезпечний шторм у Чорному морі: на узбережжі виявили два неприємних "сюрпризи" від ворога

У південних областях України штормове море винесло до берега міни.

Штормова погода в Чорному морі посилює мінну небезпеку. У ніч проти 11 грудня на узбережжі Миколаївщини та в одному з лиманів Одещини виявлено ворожі дрейфуючі міни.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Обидва небезпечних снаряди були виявлені прикордонниками та контрольовано знищені підривними командами ДСНС та ВМС.

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Сили оборони півдня України нагадують, що узбережжя і прибережні води Чорного моря можуть бути дуже небезпечними.

Відчайдушним любителям відпочинку на узбережжі навіть у зимову погоду військові радять не наражати себе на небезпеку.

“Дотримуйтесь норм та обмежень воєнного стану. Вони запроваджені, щоб убезпечити вас і ваших близьких”, – йдеться в опублікованому зверненні.

Нагадаємо, у суботу, 10 грудня, у Румунії знешкодили морську міну, яка дрейфувала поблизу берега Чорного моря.

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