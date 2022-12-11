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В ОВА підтвердили "бавовну" у штабі "вагнерівців" на Луганщині: деталі

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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В ОВА підтвердили "бавовну" у штабі "вагнерівців" на Луганщині: деталі

Фото: Сергій Гайдай

За словами Гайдая, окупанти навіть не приховують, що там – величезні втрати.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підвердив, що на базі "вагнерівців" в окупованій Кадіївці сталася "бавовна".

Про це він повідомив у Telegram, а пізніше – в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"У них сталася "бавовна", де був штаб "вагнерівців". І в мережі вже з’явились фото. Окупанти навіть не приховують, що там – величезні втрати", – зазначив Гайдай.

Голова ОВА припустив, що половина з тих, кому вдалося вижити, помруть до того, як їм нададуть медичну допомогу, адже рівень медицини в російській армії – не на належному рівні.

Зокрема, на Луганщині росіяни покрали медчине обладнання, тому поранених треба евакуювати аж до Луганська. Багатьох поранених просто не встигають довезти.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що приліт із реактивної системи залпового вогню HIMARS стався у готель "Гостьовий будинок Жданова" у Кадіївці. Там перебували бойовики ПВК "Вагнер".

Нагадаєм, "вагнерівець", який потрапив до полону ВСУ, розповів про шалені втрати Росії та страти російських солдатів, які відмовлялися йти в бій.

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Дата публікації
Перегляди
2733
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