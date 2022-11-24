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У Горлівці кояться дивні дива з трупами вбитих "вагнерівців"

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
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4029
Час на прочитання
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У Горлівці кояться дивні дива з трупами вбитих "вагнерівців"

Фото: Getty Images

На Донеччині тіла вбитих вояків ПВК "Вагнер" вивозять без документів у невідомому напрямку.

Керівництво ПВК "Вагнер" таємно утилізує тіла солдатів приватної компанії.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Медичному персоналу лікарень тимчасово окупованої Горлівки Донецької області окупаційна влада надала вказівку вилучати документи загиблих найманців приватної військової компанії “вагнер”, не проводити судмедекспертизу тіл та пакувати їх у санітарні мішки для транспортування. Пункт призначення наразі невідомий", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин передав "привіт" Європарламенту у вигляді закривавленої кувалди, накшталт тої, якою розбили голову бійцю ПВК, який здався в полон ЗСУ і якого потім обміняли.

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