Вчені розповіли, навіщо насправді єгиптяни муміфікували покійних

Кемпбелл Прайс із Манчестерського університету розвінчав давній міф про те, що стародавні єгиптяни перетворювали тіла померлих у мумії задля їхнього збереження. Він вважає, що ця складна техніка поховання насправді була способом перетворити померлу людину на наближену до богів істоту і зробити її також божественною.

Про це пише Live Science.

За словами Прайса, хибна думка про процес муміфікації існувала дуже довго і з'явилася вона ще у 19 столітті.

"Тоді археологи, які досліджували єгипетські мумії помилково визначили, що стародавні єгиптяни зберігали своїх мерців так само як зберігають рибу. Їхні аргументи були засновані на тому, що під час цих процесів використовували один і той самий інгредієнт: сіль. Якщо рибу зберігають, щоб її з'їсти у майбутньому, то вчені тоді припустили, що подібне роблять і з тілами померлих, але не для того, щоб їх з'їсти, звісно, а для того, щоб вони довго зберігалися", — сказав Прайс.

Але солону речовину, яку використовували у Стародавньому Єгипті, відрізнялася від солі для зберігання риби. Ця речовина відома як натрон, є природним мінералом, що складається з суміші натрію карбонату, бікарбонату натрію, хлориду натрію і сульфату натрію, і воно було ключовим інгредієнтом під час муміфікації. За словами Прайса, натрон навіть наносили на статуї богів у стародавніх храмах.

Нагадаємо, у Єгипті археологи змогли знайти залишки стародавнього храму. Святиню виявили під час розкопок у Телль-ель-Фараіні. Це місце також відоме як "пагорб фараонів".

Новини світу: у Єгипті виявили фараонське місто, якому майже 3,5 тисячі років

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