Вчені розкрили секрет будівництва єгипетських пірамід у Гізі

Будівництво великих єгипетських пірамід у Гізі приблизно 4500 років тому є одним із найбільших досягнень у світі.

Однак серед багатьох питань і складнощів, пов'язаних із пірамідами, всіх давно цікавить запитання, як величезні будівельні блоки доправлялися до будівельного майданчика.

З'ясувалося, розгадка криється у давно втраченому рукаві річки Ніл, пише IFLS.

Основна течія Нілу наразі перебуває приблизно за 8 км від легендарних пірамід, що є величезною відстанню для переміщення великої кількості каменів по піску.

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Проте понад 4000 років тому нині неіснуючий рукав Нілу, відомий як рукав Хуфу, протікав прямо за комплексом пірамід Гізи. Дослідники раніше вже припускали, що Хуфу була життєво важливою "артерією" стародавнього Єгипту, допомагаючи працівникам доправляти матеріали до пірамід з інших місць.

"Незважаючи на те, що ми переконалися в тому, що рукав Хуфу допомагав транспортувати будівельні матеріали, для нас досі багато інших деталей будівництва пірамід залишаються невідомими", — зазначили експерти.

Єгипетські піраміди є однією з найдавніших збережених кам'яних споруд у світі. Найчастіше вони будувалися як гробниці для фараонів та інших знатних осіб.

Найвідоміші піраміди перебувають на околиці Каїра, в Гізі. Найбільша - піраміда Хеопса - єдине збережене з семи чудес світу. Ця споруда висотою в 145 метрів і шириною та довжиною в 230 метрів залишається однією з найвищих і найбільших будов, створених людством.

Її побудували з блоків вапняку і граніту. Згодом вона залишилася без кількох шарів облицювання.

Нагадаємо, що восени 2017 року вчені зробили сенсаційну знахідку в піраміді Хеопса. Завдяки скануванню спеціальними телескопами було віднайдено порожнину. Автори дослідження припускають, що кімната може виявитись усипальницею фараона та його дружини.

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