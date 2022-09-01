Ученые раскрыли секрет строительства египетских пирамид в Гизе

Строительство крупных египетских пирамид в Гизе примерно 4500 лет назад является одним из самых больших достижений в мире.

Однако среди многих вопросов и сложностей, связанных с пирамидами, всех давно интересует вопрос, как огромные строительные блоки отправлялись к строительной площадке.

Выяснилось, что разгадка кроется в давно потерянном рукаве реки Нил, пишет IFLS.

Основное течение Нила находится примерно в 8 км от легендарных пирамид, что является огромным расстоянием для перемещения большого количества камней по песку.

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Однако более 4000 лет назад ныне несуществующий рукав Нила, известный как рукав Хуфу, протекал прямо по комплексу пирамид Гизы. Исследователи ранее уже предполагали, что Хуфу была жизненно важной "артерией" древнего Египта, помогая работникам доставлять материалы к пирамиде из других мест.

"Несмотря на то, что мы убедились в том, что рукав Хуфу помогал транспортировать строительные материалы, для нас до сих пор многие другие детали строительства пирамид остаются неизвестными", — отметили эксперты.

Египетские пирамиды являются одним из самых древних сохранившихся каменных сооружений в мире. Чаще они строились как гробницы для фараонов и других знатных лиц.

Самые известные пирамиды находятся на окраине Каира, в Гизе. Самая большая – пирамида Хеопса – единственное сохранившееся из семи чудес света. Это сооружение высотой в 145 метров и шириной и длиной в 230 метров остается одним из самых высоких и величайших строений, созданных человечеством.

Ее построили из блоков известняка и гранита. Впоследствии она осталась без нескольких слоев облицовки.

Напомним, что осенью 2017 года ученые совершили сенсационную находку в пирамиде Хеопса. Благодаря сканированию специальными телескопами была обнаружена полость. Авторы исследования предполагают, что комната может оказаться усыпальницей фараона и его жены.

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