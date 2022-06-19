Вчені розгадали таємницю прокляття Тутанхамона

Говард Картер, британський археолог, виявив гробницю єгипетського фараона 4 листопада 1922 року, а в лютому наступного року разом із британським єгиптологом Джорджем Карнарвоном увійшов до похоронної камери хлопчика-царя.

Гробниця все ще була ціла та сповнена скарбів, зокрема саркофаг із Тутанхамоном.

Про це пише Telegraph.

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Протягом шести тижнів після відкриття Карнарвон помер, після чого була серія загадкових смертей людей, які або працювали на розкопках, або відвідували гробницю. В результаті безліч газет почали писати статті, де припускали, що ці люди стали жертвами стародавнього прокляття. Таким чином в свідомості людей було створено "прокляття фараона", в яке входила будь-яка незначна дрібниця пов’язана з розкопками в Єгипті.

Проте, як стверджують фахівці, чутка про прокляття була спровокована єгиптологом і журналістом Артуром Вейгаллом, який був скривджений тим, що ексклюзивна історія потрапила до Times.

Більшість учених підкреслює, що багато інших людей, які відвідали гробницю або допомогли її виявити, прожили довге та здорове життя.

"Насправді деякі зі смертей могли бути спровоковані бактеріями з гробниці, які вразили людей, які вже страждали на хронічні захворювання легень", — підсумували дослідники.

Нагадаємо, у Мексиці на будівельному майданчику археологи знайшли 1500-річне місто майя.

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