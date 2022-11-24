В Горловке происходят непонятные вещи с трупами убитых "вагнеровцев"

В Донецкой области тела убитых вояк ЧВК "Вагнер" вывозят без документов в неизвестном направлении.

Руководство ЧВК "Вагнер" тайно утилизирует тела солдат частной компании.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Медицинскому персоналу больниц временно оккупированной Горловки Донецкой области оккупационные власти предоставили указание изымать документы погибших наемников частной военной компании "вагнер", не проводить судмедэкспертизу тел и упаковывать их в санитарные мешки для транспортировки. Пункт назначения пока неизвестен", — говорится в сообщении.

Напомним, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин передал "привет" Европарламенту в виде окровавленной кувалды, вроде той, которой разбили голову сдавшегося в плен ВСУ бойца ПВК, которого потом обменяли.

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