Украина инициирует создание офиса прокурора в одном из городов Европы — Костин

Офис нужен для преследования и унификации российских преступлений

Украина намерена создать временный офис прокурора на территории одной из стран Европейского союза для преследования и унификации доказательств военных преступлений России.

Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин.

Костин сообщил, что во время заседания рабочей группы под председательством руководителя Офиса президента Андрея Ермака были проработаны возможности создания специального международного трибунала по действиям РФ в Украине.

"Детально обсудили правовые механизмы и усиление сотрудничества с международными партнерами. Вопрос Спецтрибунала будет громко звучать на всех международных площадках", — сказал генпрокурор.

Костин сообщил, что Киев будет инициировать создание Interim Prosecutor's Office, который будет заниматься разработкой стратегии уголовного преследования и унификации преступлений, совершаемых Россией в Украине.

Генеральный прокурор добавь, что офис будет работать в одном из европейских городов при поддержке западных партнеров.

Напомним, ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Антон Кориневич заявила, что в Гааге состоялись консультации по созданию специального трибунала для привлечения к ответственности России за совершение агрессии против Украины.

Также мы информировали, что генеральный прокурор Андрей Костин о подозрении в военных преступлениях сообщено уже 176 российским военнослужащим. В суд направлены обвинительные акты в отношении 44 человек, 10 уже получили приговоры.

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