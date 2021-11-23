Церковный праздник 24 ноября: день памяти преподобного Феодора Студита

Теплая погода на Студита предвещала, что зима тоже теплой будет, и наоборот.
24 ноября православная церковь чтит память византийского монаха Феодора Студита, жившего в 8-9 веках.
История праздника
Феодор был сыном чиновника и получил хорошее образование. Под влиянием дяди, игумена монастыря, молодой человек принял постриг. Вместе с Феодором приняла монашество и его жена Анна. Впоследствии Феодор сам стал игуменом и снискал славу как аскет и проповедник христианства. Он также обличал пороки правителей, защищал святыни от иконоборцев, за что неоднократно подвергался гонениям и пыткам.
В конце 8 века Феодор и его ученики поселились в Студийском монастыре, который приобрел большое значение в религиозном сообществе. Игумен разработал для обители строгий устав, требовавший соблюдения правил общежития и неустанного труда братии.
Преподобный Феодор как при жизни, так и по кончине совершил много чудес. Призывающие его имя, избавлялись от пожаров, нападения диких зверей, получали исцеление недугов.
Народные традиции и приметы
В народе этот день называли Федором Студитом, поскольку считалось, что "Федор начинает землю студить", - погода обычно стоит холодная.
Вечером 24 ноября девушки гадали на суженого. Для этого брали любую головку чеснока, очищали и пересчитывали зубчики. Если количество было парным, то свадьба будет в ближайший год, а если нет – еще год в девках сидеть.
В этот день судили о предстоящем урожае ягод и грибов. Если на небе было много звезд — к лету можно было запасать корзины и туеса. Чтобы примета сбылась, в этот день обязательно заваривали чай с сушеными ягодами — малиной, земляникой, черникой.
- Идет мокрый снег или стоит ясная погода – до 4 декабря еще случатся оттепели.
- Теплая погода на Студита – зима тоже будет теплой, и наоборот.
- Солнце 24 ноября светит на Федора – жди похолодания.
- Идет дождь 24 ноября – тепло продержится до Введения.
Что запрещено делать 24 ноября
- В этот день не стоит играть свадьбу или свататься. В противном случае брачный союз будет неудачным и молодые быстро разойдутся.
- Нельзя выбрасывать осколки разбитой посуды – перекрестить их трижды и отнести в дупло старого дерева.
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