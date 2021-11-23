Церковне свято 24 листопада: день пам'яті преподобного Феодора Студита

Тепла погода на Студита віщувала, що зима також теплою буде, і навпаки.

24 листопада православна церква вшановує пам'ять візантійського ченця Феодора Студита, який жив у 8-9 століттях.

Історія свята

Феодор був сином чиновника і здобув гарну освіту. Під впливом дядька, ігумена монастиря, молодий чоловік прийняв постриг. Разом із Феодором прийняла чернецтво і його дружина Анна. Згодом Феодор сам став ігуменом і здобув славу як аскет та проповідник християнства. Він також викривав пороки правителів, захищав святині від іконоборців, за що неодноразово зазнавав гонінь та тортур.

Наприкінці 8 століття Феодор та його учні оселилися у Студійському монастирі, який набув великої ваги у релігійному співтоваристві. Ігумен розробив для обителі суворий статут, який вимагав дотримання правил гуртожитку та невпинної праці братії.

Преподобний Феодор як за життя, так і після смерті зробив багато див. Ті, хто закликав його ім'я, позбавлялися пожеж, нападу диких звірів, отримували зцілення недуг.

Народні традиції і прикмети

У народі цей день називали Федором Студитом, бо вважалося, що "Федір починає землю студити" - погода зазвичай стоїть холодна.

Увечері 24 листопада дівчата ворожили на судженого. Для цього брали будь-яку головку часнику, очищали її та перераховували зубчики. Якщо кількість була парною, то весілля буде в найближчий рік, а якщо ні – ще рік в дівках сидіти.

Цього дня судили про майбутній урожай ягід та грибів. Якщо на небі було багато зірок — до літа можна було запасати корзини та туєса. Щоб прикмета збулася, цього дня обов'язково заварювали чай із сушеними ягодами — малиною, суницею, чорницею.

В цей день вважалося: якщо іній на деревах, то скоро вдарить мороз

Йде мокрий сніг або стоїть ясна погода, отже до 4 грудня ще трапляться відлиги.

Тепла погода на Студита – зима також теплою буде, і навпаки.

Сонце 24 листопада світить на Федора – чекай на похолодання.

Йде дощ 24 листопада – тепло протримається до Введення.

Що заборонено робити 24 листопада

Цього дня не варто грати весілля або свататися. В іншому разі шлюбний союз буде невдалим і молоді швидко розійдуться.

Не можна викидати скалки розбитого посуду – слід перехрестити їх тричі та віднести в дупло старого дерева.

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