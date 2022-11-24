Астрологічний прогноз на 24 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: зірки не вітають активних дій – їх можна лише планувати, ретельно продумуючи деталі їхнього здійснення. Усі загадані у цей день бажання обов'язково здійсняться.

Символ дня: світильник.

Стихія дня Вода.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: червоний, пурпуровий.

Щасливі камені дня: кварц, кришталь.

За якусь частину тіла відповідає: лицьова частина голови, головний мозок.

Хвороби дня: день несприятливий для хірургічних операцій та відвідування стоматолога.

Сни дня: сни нинішньої ночі рідко бувають віщими, тому ними цілком можна знехтувати.

Стрижка дня: стригтися не рекомендується.

Афоризм дня: "Ніщо не викликає більшого жаху, ніж невігластво в дії" (Іоганн Вольфганг Гете).

Ангел-охоронець дня: Вадал — дарує своїм підопічним талан і успіх.

Магія та містика дня: можна знімати пороблення, пристріт та прокляття, створювати талісмани та обереги.

Табу дня: не можна замислювати щось погане проти оточення – втім, це небажано і будь-якого іншого дня.

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