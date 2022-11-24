Астрологический прогноз на 24 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: звезды не приветствуют активные действия – их можно только планировать, тщательно продумывая детали их осуществления. Все загаданные в этот день желания обязательно сбудутся.
Символ дня: светильник.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: алый, пурпурный.
Счастливые камни дня: кварц, горный хрусталь.
За какую часть тела отвечает: лицевая часть головы, головной мозг.
Болезни дня: день неблагоприятен для хирургических операций и посещения стоматолога.
Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, поэтому ими вполне можно пренебречь.
Стрижка дня: стричься категорически не рекомендуется.
Афоризм дня: "Ничто не вызывает большего ужаса, чем невежество в действии" (Иоганн Вольфганг Гете).
Ангел-хранитель дня: Вадал – дарует своим подопечным удачу и успех.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу, сглаз и проклятия, создавать талисманы и обереги.
Табу дня: нельзя задумывать что-либо плохое против окружающих – впрочем, это нежелательно и в любой другой день.
Читайте также:
- Что звезды нам пророчат: гороскоп на декабрь 2022 года
- Растущая Луна 24 ноября - 8 декабря: что нас ждет в это время
- Финансовый гороскоп на декабрь 2022 года
- Любовный гороскоп на декабрь 2022 год