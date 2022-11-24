Астрологический прогноз на 24 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: звезды не приветствуют активные действия – их можно только планировать, тщательно продумывая детали их осуществления. Все загаданные в этот день желания обязательно сбудутся.

Символ дня: светильник.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: алый, пурпурный.

Счастливые камни дня: кварц, горный хрусталь.

За какую часть тела отвечает: лицевая часть головы, головной мозг.

Болезни дня: день неблагоприятен для хирургических операций и посещения стоматолога.

Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, поэтому ими вполне можно пренебречь.

Стрижка дня: стричься категорически не рекомендуется.

Афоризм дня: "Ничто не вызывает большего ужаса, чем невежество в действии" (Иоганн Вольфганг Гете).

Ангел-хранитель дня: Вадал – дарует своим подопечным удачу и успех.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, сглаз и проклятия, создавать талисманы и обереги.

Табу дня: нельзя задумывать что-либо плохое против окружающих – впрочем, это нежелательно и в любой другой день.

Читайте также: