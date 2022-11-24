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Астрологический прогноз на 24 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
9423
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 24 ноября

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: звезды не приветствуют активные действия – их можно только планировать, тщательно продумывая детали их осуществления. Все загаданные в этот день желания обязательно сбудутся. 

Символ дня: светильник. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: алый, пурпурный. 

Счастливые камни дня: кварц, горный хрусталь. 

За какую часть тела отвечает: лицевая часть головы, головной мозг. 

Болезни дня: день неблагоприятен для хирургических операций и посещения стоматолога. 

Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, поэтому ими вполне можно пренебречь. 

Стрижка дня: стричься категорически не рекомендуется. 

Афоризм дня: "Ничто не вызывает большего ужаса, чем невежество в действии" (Иоганн Вольфганг Гете). 

Ангел-хранитель дня: Вадал – дарует своим подопечным удачу и успех. 

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, сглаз и проклятия, создавать талисманы и обереги. 

Табу дня: нельзя задумывать что-либо плохое против окружающих – впрочем, это нежелательно и в любой другой день. 

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Дата публикации
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9423
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