Офис генпрокурора сообщил о подозрении 176 российским военным и 626 руководителям РФ

Генпрокурор подчеркнул, что для привлечения их к ответственности требуется Международный трибунал.
Офис генпрокурора сообщил о подозрении в военных преступлениях 176 российским военнослужащим. В суд направлены обвинительные акты в отношении 44 человек, 10 уже получили приговоры.
Об этом в Twitter сообщил генеральный прокурор Андрей Костин.
"Каждый, кто приходит с оружием на чужую землю, должен понимать: наказание будет неизбежным. Говорили об этом с министром юстиции Франции господином Эриком Дюпон-Моретти", — говорится в сообщении.
Он подчеркнул, что для привлечения их к ответственности требуется Международный трибунал.
"Его создание станет доказательством того, что ни одна агрессия в мире не останется безнаказанной", – добавил Костин.
Напомним, причастных к зверствам в Киевской области может оказаться до 5 тысяч.
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