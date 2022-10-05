Офис генпрокурора сообщил о подозрении 176 российским военным и 626 руководителям РФ

Генпрокурор подчеркнул, что для привлечения их к ответственности требуется Международный трибунал.

Офис генпрокурора сообщил о подозрении в военных преступлениях 176 российским военнослужащим. В суд направлены обвинительные акты в отношении 44 человек, 10 уже получили приговоры.

Об этом в Twitter сообщил генеральный прокурор Андрей Костин.

"Каждый, кто приходит с оружием на чужую землю, должен понимать: наказание будет неизбежным. Говорили об этом с министром юстиции Франции господином Эриком Дюпон-Моретти", — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что для привлечения их к ответственности требуется Международный трибунал.

"Его создание станет доказательством того, что ни одна агрессия в мире не останется безнаказанной", – добавил Костин.

Напомним, причастных к зверствам в Киевской области может оказаться до 5 тысяч.

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