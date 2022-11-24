Три знака Зодиака, желания которых сегодня могут исполниться

Приятный – во всех отношениях – и позитивный день, который принесет только позитивные эмоции. Астрологи считают, что в это время становятся явью любые – даже самые смелые – мечты и исполняются желания, которые еще вчера казались несбыточными. Главное, их иметь, в противном случае такой – во всех отношениях волшебный – день пройдет впустую.

Сегодня, 24 ноября, заветные желания могут исполнится у представителей всех знаков Зодиака, но у трех из них любая сказка станет былью.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам звезды советуют загадывать желания, исключением являются только мысли о мировом господстве – в таком случае мироздание может не справиться с задачей, которую поставят перед ним представители этого смелого, решительного и амбициозного знака. Впрочем, все эти качества даны им неслучайно: того, с чем не справятся высшие силы, они – с большой долей вероятности – смогут достичь самостоятельно.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги в данный конкретный исторический период – впрочем, как и всегда – мечтают о том, чтобы побольше заработать. Ну а поскольку представители этого знака – люди трудолюбивые, и для того, чтобы получить желаемое, как правило не жалеют ни времени, ни сил, можно не сомневаться в том, что все их мечты сбудутся. Звезды же просят их об одном: не кидаться в новую работу, как в омут головой, а хоть немного отдохнуть.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, которые, как известно, обожают витать в облаках, будут мечтать только об одном – о любви, и это вполне предсказуемо. Ну а поскольку на их чувства почти всегда – за редким исключением – отвечают взаимностью, их желание сбудется и сегодня. Главное, для представителей знака – хотя бы немного насладиться обществом любимого человека, а не погружаться в новые мечты о несбыточном.

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