У морі в Одеській області здетонувала російська міна

Міну зірвало з якоря під час шторму.

В Одеській області здетонувала російська міна.

Про це сьогодні, 2 вересня, повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Ворожа морська міна, яку зірвало під час шторму з якоря, здетонувала у воді поблизу Одеського узбережжя", - поінформував він.

Також Братчук нагадав жителям Одещини та гостям області про заміновані пляжі і небезпеку у морі.

"Вкотре нагадую про заборону купатися у морі, відвідувати пляжі та узбережжя. Бережіть себе та рідних", - наголосив він.

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