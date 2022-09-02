В море в Одесской области сдетонировала российская мина

Мину сорвало с якоря во время шторма.

В Одесской области сдетонировала российская мина.

Об этом сегодня, 2 сентября, сообщил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

"Вражеская морская мина, которую сорвало во время шторма с якоря, сдетонировала в воде у Одесского побережья", — проинформировал он.

Также Братчук напомнил жителям и гостям области о заминированных пляжах и опасности в море.

"В который раз напоминаю о запрете купаться в море, посещать пляжи и побережье. Берегите себя и родных", — подчеркнул он.

Читайте также: